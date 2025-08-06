Сцена / Фестивали

Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове

Ежегодный фестиваль классической музыки под открытым небом «Музыка на воде» стартовал в Дендропарке в Пскове 29 августа.

В первый музыкальный вечер гости фестиваля слушали концерт «Русская душа». Губернаторский симфонический оркестр Псковской области совместно с солистами Мариинского театра Екатериной Савинковой (сопрано) и Романом Широких (тенор) исполнили произведения русских композиторов. В Дендропарке у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря звучали ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, «Танец рыцарей», «Бой», «Смерть Тибальда» из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и другие композиции.

Второй концерт «Музыка звезд» пройдет в рамках фестиваля сегодня, 30 августа. Гости вечера услышат музыкальные произведения немецких и австрийских классиков. Завершением концерта станет световое шоу фонтана.