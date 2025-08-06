Сцена / Фестивали

Группы Don Bidon, «Нами», «Питоны 3000» могут стать гостями фестиваля «Доброй рок»

Группы Don Bidon, «Нами», «Питоны 3000» могут стать гостями фестиваля «Доброй рок» в Палкинском районе, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

Фотографии предоставлены Андреем Семеновым

Don Bidon - панк-рок группа из Санкт-Петербурга, они опытные музыканты, участвовавшие в таких проектах, как Stigmata, Perimeter, Experience, «The крыша», «Моя свобода», Аurora.

«Нами» — это современный рок с живой энергетикой, мелодичными гитарными партиями, мощным женским вокалом и честными текстами. «В их песнях — драйв, искренность и сила, от которых сложно отвести взгляд. Они играют не ради шума, а ради тишины после. Той тишины, когда песня закончилась, но внутри всё ещё звучит», - отметил Андрей Семенов.

«Питоны 3000» - танцевальный панк-рок с «неглупыми текстами», одна из самых быстрорастущих групп Пензы.

« Герои собственного веб-сериала "Догнать мейнстрим"! Все это - "Питоны 3000" — многогранный, но при этом простой и понятный коллектив, песни которого можно поставить своей бабушке днем (не все), а вечером дико угореть под них в местном клубе (в любом)», - отметил Андрей Семенов.

Напомним, фестиваль состоится с 3 по 5 июля 2026 года. Подробнее — в группе.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.