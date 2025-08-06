Стартовала регистрация на псковский танцевальный фестиваль «Шаг вперед»

Открыт прием заявок на участие в зимнем танцевальном фестивале «Шаг вперед» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Призовой фонд фестиваля составляет 80 тысяч рублей. Победителей наградят кубками, медалями, дипломами и подарками от партнеров. Также все дети категорий baby и kids получат медаль за участие.
К участию принимаются заявки в двух номинациях:
В жюри приглашенные звездные гости:
Фестиваль пройдет 14 декабря в псковском Доме офицеров по адресу: город Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5.
С положением о проведении мероприятия можно ознакомиться по ссылке. Также там можно узнать, куда отправлять музыку для выступлений.