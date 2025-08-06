Минпромторг
Сцена / Фестивали

Стартовала регистрация на псковский танцевальный фестиваль «Шаг вперед»

02.10.2025 11:01

Открыт прием заявок на участие в зимнем танцевальном фестивале «Шаг вперед» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Призовой фонд фестиваля составляет 80 тысяч рублей. Победителей наградят кубками, медалями, дипломами и подарками от партнеров. Также все дети категорий baby и kids получат медаль за участие.

К участию принимаются заявки в двух номинациях:

В жюри приглашенные звездные гости:

  • Даша Ролик (Москва) — финалистка и хореограф проекта «Танцы на ТНТ»;
  • Loony Boy (Москва) — полуфиналист «Новые танцы» и «Новые танцы 2»;
  • Sky Walker (Санкт-Петербург) — главный организатор одного из крупнейших танцевальных чемпионатов в России SWAGLAND.

Фестиваль пройдет 14 декабря в псковском Доме офицеров по адресу: город Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5.

С положением о проведении мероприятия можно ознакомиться по ссылке. Также там можно узнать, куда отправлять музыку для выступлений. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
