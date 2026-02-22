 
Культура

Выставка «Святые новомученики Русской православной церкви» открылась в Изборске

В государственном музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка Геннадия Манжаева «Святые новомученики Русской православной церкви» из собрания государственного музея «Исаакиевский собор», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

На церемонии открытия выступили настоятель Никольского собора Изборска отец Димитрий, директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, директор государственного музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров. 

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Святые новомученики Русской православной церкви» – серия пастелей известного российского художника Геннадия Манжаева, свидетельство признания нашими современниками духовного подвига священников, пострадавших в годы гонений на церковь. Художник создал историю русской святости города Санкт-Петербурга и его окрестностей – от блаженной Ксении Петербургской до расстрелянного в XX веке митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского). 

 

Директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров, рассказывая о выставке, подчеркнул удивительную достоверность и убедительность работ замечательного художника, оставившего нам свою особую портретную галерею русских святых.   

Выставка «Святые новомученики Русской православной церкви» работает в Доме купца Белянина до 5 апреля 2026 года с 10:00 до 17:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 39. 
 

