Фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова вновь пройдет в Пскове

Конкурс-фестиваль по хореографическому искусству, посвященный творчеству известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Максимова, пройдет в псковском Доме офицеров 11 и 12 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Изображение здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

В фестивале примут участие хореографические коллективы из 11 муниципалитетов области, представители более чем 20 учреждений. Всего 35 коллективов. Общее количество участников - около 1000 человек.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 11 октября в концертном зале Дома офицеров, на котором вновь будет исполнена хореографическая композиция «Пляска Победы», постановщиком которой является Владимир Максимов.

«Эта композиция была поставлена к 30 -летию Победы в Великой Отечественной войне, а на фестивале она будет исполнена к 80-летию Победы Заслуженным коллективом народного творчества "Театр танца "Русские узоры"», - рассказали в центре.

Творческим подарком для всех участников фестиваля станет выступление народного хореографического ансамбля при представительстве Республики Дагестан в Санкт-Петербурге «Имамат», руководитель Заслуженный артист Республики Дагестан, основатель школы лезгинки в Санкт-Петербурге Нурмагомед Гаджиев.

Возглавлять жюри будет Анна Колыгина, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, заведующий отделом хореографического искусства Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова (Москва).

Члены жюри: Заслуженный артист РФ, ведущий преподаватель хореографического колледжа «Губернская балетная школа» при «Русском национальном балете «Кострома» Алексей Рубцов и преподаватель специальных дисциплин специализации хореографического творчества Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Светлана Степанова.

В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Доме офицеров был успешно реализован творческий проект «Региональный фестиваль хореографического искусства, посвященный творчеству известного на Псковщине хореографа и педагога В. К. Максимова». В этом году, теперь уже областной фестиваль-конкурс хореографического искусства имени В. К. Максимова, будет организован совместно с Псковским областным центром народного творчества при поддержке министерства культуры Псковской области и управления культуры администрации города Пскова.