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Известный виолончелист призвал псковичей ходить на живые концерты

Концерт «Дворжак – 180» ко дню рождения чешского композитора Антонина Дворжака состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 5 марта. Организаторы мероприятия пообщались с солистом Борисом Андриановым, заслуженным артистом России, одним из ведущих российских музыкантов своего поколения.

- Борис, вы много гастролируете, выступаете с ведущими оркестрами на лучших сценах мира. Какое выступление стало для вас самым запоминающимся?

- Очень сложно классифицировать концерты по локациям – запоминаются удачи творческие! А в Нью-Йорке или в глухой провинции – это без разницы!

- Вы известны, популярны и, наверное, можете вывести на орбиту известности кого-то еще, а Вы сам достигли успеха с чьей-то помощью или только благодаря своему таланту?

- Я во многом благодарен своим учителям и маме, которая меня к ним привела!

- Что или кто вдохновляет, помогает вам творить? Есть ли у вас кумиры в области музыки, у которых вы многому научились или хотели бы научиться?

- Надо ходить на концерты живые! Ни одна запись не передаст сиюминутного полета. Вот есть у меня в памяти несколько концертов, вспоминая которые у меня снова порхают бабочки в животе!

- Была ли у вас возможность ранее поработать с дирижером Николаем Хондзинским, давно ли вы знакомы?

- Мы работаем впервые.

- Антонио Дворжак является одним из основателей национальной композиторской чешской школы. Его музыке присущи мелодическое богатство, стройность формы, яркость красок. В вашем репертуаре много произведений Дворжака и есть ли любимые.

- Виолончельный концерт Дворжака, который мы будем исполнять – это самый известный концерт во всей музыкальной виолончельной литературе. Возвращение к нему каждый раз – это особенная радость! Солист ведет за собой огромный оркестр и это большой марафон и испытание.

- В Пскове вы впервые? Удалось уже что- то, посмотреть каковы впечатления?

- В Пскове был много раз. А в 2013 году был вожатым лагеря Камчатка в Мальской долине.

- Если бы вы уже сегодня стояли на сцене перед псковскими слушателями, что бы вы им пожелали?

- Носите маски и слушайте музыку.

Начало концерта «Дворжак – 180» в 19:00

Купить билеты можно на сайте Псковской областной филармонии.

Источник: пресс-служба Театрально концертной дирекции Псковской области