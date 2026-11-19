Завтра, 20 ноября, Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» откроет в Великом Новгороде выставку работ Сергея Репина — известного российского художника-монументалиста, профессора Санкт-Петербургской академии художеств имени Илья Репина, лауреата Государственной премии РСФСР.

Репродукция: Сергей Репин. Михайловское. Начало мая (1994). Из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозицию под названием «Пушкинский заповедник в работах Сергея Репина» вошли 13 живописных полотен и девять акварелей из фондов музея. На них запечатлены мемориальные усадьбы и их окрестности, Святогорский монастырь, Воронич, озёра Белогуль и Кучане, реки Великая и Луговка. Более половины этих пейзажей и интерьеров написаны уже в XXI веке.

В Пушкинском заповеднике Сергея Репина называют своим давним другом и соратником. Впервые он приехал в Пушкиногорье ещё студентом ленинградской «Репинки» — на учебную практику. Позднее, став преподавателем академии, сам стал руководить такими поездками. Художник настолько полюбил эти места, что построил творческую мастерскую в деревне Дедовцы, неподалёку от Михайловского, и теперь ежегодно работает здесь в летние месяцы.

Сегодня в собрании «Михайловского» хранятся 44 произведения Сергея Репина — живописные и графические пейзажи, интерьеры и портреты, а также 29 эскизов мозаичных композиций, созданных для большого читального зала Российской национальной библиотеки имени Михаила Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Эта коллекция — одна из наиболее востребованных в выставочной практике музея. Только в текущем году с художественным взглядом мастера на пушкинское Святогорье уже познакомились жители и гости российского Саратова и белорусского Минска.