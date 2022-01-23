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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - художественный руководитель, директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

16 апреля, в Псковском драмтеатре состоится премьера его спектакля «Случайный вальс». Гость студии расскажет о подготовке к премьере, а также о творческих планах труппы Псковского драмтеатра и о «Больших гастролях» Донецкого молодежного театра, которые недавно прошли в Пскове.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.