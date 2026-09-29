Концерт «Прикосновение к свету» раскроет диалог эпох в Пскове 4 октября

Концерт органной музыки «Прикосновение к свету» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в воскресенье, 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит опытная и талантливая петербургская органистка Аида Глухова, выпускница Казанской и Санкт-Петербургской государственных консерваторий, лауреат премии «Органист года-2023» и международных органных конкурсов. Как отметили организаторы, уникальность ее игры заключается в синтезе сильной пианистической школы и глубокого понимания специфики разных органных культур, а ее интерпретации старинной музыки исторически точны, но при этом эмоциональны и понятны современному слушателю.

В нее вошли музыкальные произведения XVIII-XX веков Иоганна Себастьяна Баха и Шарля-Мари Видора. Представленный концертный репертуар объединяет шедевры Баха и части из цикла «Bach Memento» Видора, что можно охарактеризовать как великолепный диалог эпох и мост между немецким барокко и французским романтизмом.

Главные черты концерта: великолепный диалог эпох, синтез пианистической школы и понимания органных культур, глубокое концептуальное высказывание.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 60 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

Храм расположен по адресу: улица Плехановский Посад, дом 64. Начало в 17:00.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.