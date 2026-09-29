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Саблю Златоустовской оружейной фабрики представили в музее Печор

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В Музее истории города Печоры в экспозиции представили саблю времен Первой мировой войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея заповедника

На клинке отчетливо читается клеймо «Златорф 1914 г.», его изготовили на Златоустовской оружейной фабрике – ведущем и старейшем центре производства холодного оружия в Российской империи, рассказали в музее.

В собрание музея сабля поступила в 1984 году. Учитель Колпинской восьмилетней школы Николай Павлушин передал предмет в фонды как «случайную находку». Он обнаружил артефакт в деревне Колпино Печорского округа. Находка предмета в земле исключает версию использования сабли в качестве хозяйственного инструмента и указывает на факт ее сокрытия либо утери.

Экспонат не имеет подробной биографии, и имя владельца до сих пор остается неизвестным. 1914 год стал временем начала Первой мировой войны и мобилизации. Клинок мог принадлежать офицеру, который участвовал в тех событиях, либо стал свидетелем перемен, изменивших судьбу страны. «Сабля выступает в роли «молчаливого свидетеля», связывая воедино уральские заводы, поля сражений Первой мировой и историю печорской деревни», - отметили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Приглашаем гостей города посетить музей, рассмотреть клинок и поразмышлять о том, какие тайны он хранит», - добавили в культурном учреждении.

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