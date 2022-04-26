Артисты псковского театра – о новом спектакле «Морфий»: Чуть-чуть Кристофера Нолана

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Овчаренко и Камиль Хардин в эфира радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказали о тонкостях актерской работы над новым спектаклем «Морфий».
По словам Александра Овчаренко, опыт насмотренного, услышанного и прочитанного перерабатывается. «Человеческий организм – огромнейшая лаборатория, аналога которой в мире еще не создано. Я даже не знаю, что там происходит, я только воспроизвожу», – добавил он.
«Морфий» по Михаилу Булгакову – тонко настраиваемый спектакль, прокомментировали исполнители главных ролей.
«Очень хороший актерский ансамбль чувствуется в спектакле. Нет никого лишнего. Нечасто такое бывает. Ощущается, что все в контексте, все создают общий механизм. Если кто-то выбьется из рабочей колеи, все сломается. К сожалению или к счастью, в этой постановке так», – объяснил Камиль Хардин.