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Артисты псковского театра – о новом спектакле «Морфий»: Чуть-чуть Кристофера Нолана

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Овчаренко и Камиль Хардин в эфира радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказали о тонкостях актерской работы над новым спектаклем «Морфий».

«Актерская профессия – это чемодан, в который ты складываешь личный опыт наблюдений. Когда ты делаешь роль, из него можно достать определенные подмеченные детали. Используя свою психофизику, я делаю что-то похожее», – отметил Камиль Хардин.

По словам Александра Овчаренко, опыт насмотренного, услышанного и прочитанного перерабатывается. «Человеческий организм – огромнейшая лаборатория, аналога которой в мире еще не создано. Я даже не знаю, что там происходит, я только воспроизвожу», – добавил он.

«Морфий» по Михаилу Булгакову – тонко настраиваемый спектакль, прокомментировали исполнители главных ролей.

«Наш режиссер Антон Федоров скрупулезно и с большим вниманием к нему относится. Предварительно можем сказать, что у нас будет спектакль в спектакле. Чуть-чуть Кристофера Нолана», – заинтриговал Александр Овчаренко.

«Очень хороший актерский ансамбль чувствуется в спектакле. Нет никого лишнего. Нечасто такое бывает. Ощущается, что все в контексте, все создают общий механизм. Если кто-то выбьется из рабочей колеи, все сломается. К сожалению или к счастью, в этой постановке так», – объяснил Камиль Хардин.