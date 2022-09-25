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Псковской областной филармонии нужна глобальная реконструкция – директор

Псковской областной филармонии необходима значительная реконструкция. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» рассказал директор учреждения культуры Сергей Жаворонок.

«Физический, технический и моральный износ здания БКЗ в текущем состоянии очень высок. Для того, чтобы приблизиться к современным нормативам, требуется колоссальная работа. Нужен не просто ремонт, а значительная реконструкция, которая потребует серьезного финансирования даже не областного, а федерального уровня. Такие работы могут затянуться на годы. Либо это будет глобальная реконструкция, либо, не побоюсь этого слова, новое здание филармонии. Пока еще нет конкретики», – отметил директор филармонии.

Он также сообщил, что к открытию филармонического сезона – 8 октября – фасад здания приводят в порядок.

По его словам, никакой косметический ремонт не решит фундаментальных проблем БКЗ – небольшой размер фойе, ограниченное количество гримерок, административных помещений



Кроме того, состав оркестра укомплектован не до конца.

«От нового филармонического сезона, поскольку это мой первый сезон в Псковской области, я жду, что реакция зрителей на наши проекты будет положительная. Программа на сезон 2022-2023 годов – это некое переформатирование тех лучших проектов, что уже были», – сказал Сергей Жаворонок.