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Первый художественный фильм на аварском языке планирует снять Камиль Хардин

Первый художественный фильм полностью на аварском языке (нахско-дагестанская языковая семья) планирует снять актер Псковского театра драмы Камиль Хардин. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Кино он планирует создать на основе своей первой документальной работы – фильма «Огонёк в горах».

«Я путешествовал по Дагестану в 2021 году. Случайно оказался в одном из горных поселений. Услышал от местного жителя, что каждый вечер, когда стемнеет, можно наблюдать, как с гор спускается огонек. Это локальная интересная особенность. Чабаны – пастухи – ведут стада обратно в аул и освещают себе дорогу. Я сидел и наблюдал. Один огонек был статичный. В ответ на мой вопрос, почему огонек не двигается, провожатый сказал, что это маленькая мечеть, построенная на месте страшной трагедии», – поделился историей создания режиссер фильма.

Эта работа рассказывает историю убийства двоих братьев пастухов - Наби и Гасангусен Гасангусеновых, их выдали за боевиков-террористов.

Камиль Хардин изучил историю происшествия и через три недели вернулся с оператором для создания документального фильма.

Скриншот здесь и далее: фильм «Огонек в горах» (реж. Камиль Хардин)

На основе истории Камиль Хардин написал сценарий, выиграл питчинг, заключил договор с продюсером и рассчитывает снять полнометражное игровое художественное кино.

«В идеале нужно снимать в Дагестане, как минимум на Кавказе, где похожая локация. Моё главное условие состояло в том, чтобы фильм был исключительно на аварском языке, потому что в аулах между собой жители не говорят на русском. Это было бы правдиво. Продюсер меня поддержал. Это будет первый полнометражный фильм, снятый полностью на аварском языке», – анонсировал он.

«Это история меня очень поразила тем, что о ней мало кто слышал. Все знают, что такое происходит "где-то там", а не у нас под боком, в нашей стране, для дагестанцев – в собственном регионе. Я не первооткрыватель, но об этой истории мало информации в том числе на YouTube», – отметил он.

В планах режиссера было участие в зарубежных фестивалях документальных фильмов, был договор с продюсерами, которые занялись бы продвижением кино. «Но из-за определенных ситуаций мало кто хочет работать сейчас с нашей страной, решили не тянуть и выложить на YouTube», – пояснил создатель.