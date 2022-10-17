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Михаил Турецкий перечислил свои любимые места в Псковской области

Городом-памятником Псков назвал народный артист России Михаил Турецкий, вокальный коллектив которого сегодня, 24 октября, выступает на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Также артист перечислил свои любимые места в Псковской области.

Михаил Турецкий отметил, что этот концерт для него - знак благодарности Пскову за то, что город меняется к лучшему. Народный артист России назвал Псков городом-памятником и подчеркнул, что в областном центре великолепный концертный зал. «За 5 лет произошел рывок. Люди ждут культурных событий, им нужен этот заряд», – заметил он.

Российский шоумен рассказал, что был в Псковской области около 10 раз, и его любимое место – Псково-Печорский монастырь. Певец назвал нахождение в обители невероятным зарядом энергии. Также Михаил Турецкий предпочитает гулять по Кремлю и псковской набережной.

Другие члены коллектива поделились, что Псков поразил их своей чистотой. Гостей порадовал новый тротуар: «Приятно, что так не только в Москве», – заметили артисты.