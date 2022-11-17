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Псковичам рассказали, почему спектакль «Пигмалион» - это мелодрама

Почему спектакль «Пигмалион» в жанре мелодрамы с элементами комедии - это в первую очередь мелодрама, рассказала актриса Псковского театра драмы, исполнительница одной из главных ролей Александра Кашина в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне кажется, потому что Дамир, наш режиссер, ставит спектакль не про эксперимент, не про социальные какие-то вещи, а про любовь. Про отношения между женщиной и мужчиной. Исследует то, почему люди, которые любят друг друга, не говорят об этом и не признаются даже себе. Поэтому это больше мелодрама», - рассказала Александра Кашина.

Актриса отметила, что комедийная часть составляет большую часть спектакля, но именно из-за основной сквозной линии спектакль является мелодрамой.

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Премьерные показы спектакля «Пигмалион» состоятся в Псковском театре драмы 10, 11, 18 декабря и 2, 3 января.