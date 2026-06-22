Пушистых новосёлов озера Белогули сфотографировал сотрудник «Михайловского»

Первые в нынешнем году фотографии птенцов лебедя-шипуна в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 22 июня, сделал и опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте сотрудник заповедника Алексей Михайлов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея, снимки лебедят во время их первой прогулки с родителями сделаны на озере Белогуль (иначе — Белогули) на территории Пушкинского заповедника.



Здесь и далее фото Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник) из социальной сети

Лебеди давно стали одной из примет пушкинских усадеб и парков. Их ежегодного возвращения с зимовки музейщики всегда ждут с особым нетерпением, а гости заповедника охотно делятся фотографиями величавых белых птиц в социальных сетях. При этом многим вспоминаются пушкинские строки и образы: то царевна Лебедь из знаменитой сказки, то невеста царского арапа — «Что выбрал арап себе сударушку, / Чёрный ворон белую лебедушку», то муза, являвшаяся поэту «…В те дни, в таинственных долинах, / Весной, при кликах лебединых, / Близ вод, сиявших в тишине…».

Помимо счастливой лебединой семьи Алексею Михайлову в этот же день удалось застать и сфотографировать на Белогули и других птиц: чомгу с характерными перьевыми «рожками» на голове, лысуху, известную своим чёрно-матовым оперением с характерной белой «звездой»-бляшкой на лбу, озёрных чаек (от морских, белоголовых, их отличают чёрные «капюшоны») и даже осторожную дроздовидную камышовку — видимо, неподалёку от своего гнезда.

Комментируя новые фотографии Алексея Михайлова, в «Михайловском» напомнили, что обитателей мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — птиц, животных, растения — можно считать одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.