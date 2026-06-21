Один день, одна икона, тысяча посетителей: в «Михайловском» показали мемориальную икону рода Пушкиных

Более тысячи человек побывали сегодня, 21 июня, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на выставке одной иконы.

Икона «Воскресение Христа» (конец XVIII века) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь идёт об одной из самых ценных реликвий рода Пушкиных — старинной, конца XVIII века, иконе «Воскресение Христа». По музейной традиции эту икону, требующую особых условий хранения и экспонирования, показывают посетителям только раз в году, 21 июня, в день рождения Н.О. Пушкиной, матери А.С. Пушкина и внучки легендарного «царского арапа» А.П. Ганнибала.

«На обороте этого образа рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что при смерти своей Надежда Осиповна благословила им свою старшую внучку Марию — первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны», — рассказали в Михайловском.

В музее также напомнили, что с праздником Воскресения связаны многие события в семье Пушкиных: в церкви Воскресения в Суйде венчались родители поэта, а псковское Михайловское было приписано к Воскресенской церкви пригорода Воронича. Так совпало, что и сама Н.О. Пушкина умерла 29 марта 1836 года, во время Великой Заутрени первого дня Пасхи — праздника Воскресения Христова.

«"Воскресение Христа" — очень интересная икона, — рассказывает ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника. — Здесь мы видим пример западной иконографии телесного Воскресения Христа, распространившейся в Европе в XIV—XVI веках, а в России известной с XVII столетия. Иконографическим источником данного образа является гравюра, выполненная в 1716 году в Париже французским мастером Пьером-Энбером Древе по картине художника Жана-Поля Андре 1711 года, с одним отличием: на иконе нет изображённых на гравюре жён-мироносиц. Эта гравюра хранится в собрании Государственного Эрмитажа, а большие алтарные образа аналогичного извода известны в церквях и соборах Санкт-Петербурга, Стокгольма (Швеция), Турку (Финляндия) и нескольких городов Франции. Икона, которая хранится у нас в музее, относится к лучшим образцам столичного академизирующего направления в иконописании конца XVIII века, рассчитанного на запросы образованных слоёв общества».

В Пушкинский заповедник мемориальная икона была передана в год двухсотлетия со дня рождения поэта.