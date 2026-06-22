 
Культура

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» вновь пройдет в псковских Выбутах

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Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится на погосте Выбуты в Псковском муниципальном округе 3-5 июля, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

4 июля - открытый для гостей день фестиваля, проход на территорию - с 11.00.

На площадках мероприятия пройдут массовые показательные сражения, турнирные состязания, мастер-классы по историческим танцам, ткачеству на дощечках и другие открытые уроки, будут работать детские интерактивные площадки и ремесленная ярмарка. 

Впервые на фестивале выступит соколиный клуб «Крылатая стража» из Санкт-Петербурга. Зрители смогут вживую познакомиться с ловчими птицами, сравнить их боевые характеристики, узнать много нового из жизни птиц и их применении как в древние времена, так и в современном мире.

Также впервые в России будет продемонстрирована рубка копии длинного однолезвийного ножа, который использовали древние германские племена и викинги.

Традиционно на фестивале «Хельга» продемонстрируют штурм крепости. В штурме крепости будут задействованы дети из числа зрителей.

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