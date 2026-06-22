Выставка «На рубеже Отечества» открылась в Пскове в День памяти и скорби

Торжественное открытие выставки «На рубеже Отечества» состоялось 22 июня, в День памяти и скорби, в Главном здании Псковского музея-заповедника, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Открытие выставки началось с минуты молчания в память о всех тех, кто не вернулся с фронта.

С приветственным словом выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова: «Дата открытия выставки выбрана не случайно, ведь 22 июня - для всех россиян очень важная и памятная дата. Музей, как и вся страна, мимо этой даты пройти не может. Я вот сейчас слушала документальные записи, смотрела видео и подумала, что нам ведь кажется, что все исторические события произошли очень давно. А я, например, родилась всего через 10 лет. Ещё воронки не все затянулись, все герои не найдены. Но время есть время, оно уходит, но не безвозвратно. Музеи служат именно для этого, для формирования исторической памяти. Люди приходят и окунаются в историю. Мы сделали выставку в первую очередь о людях».

Светлана Мельникова отметила, что данная выставка является для неё не только памятью о героях, но и личной историей: «Я вообще выросла на Сахалине, смотрела на все эти подводные лодки, корабли и никогда не думала, что всё это будет использоваться по назначению. И всё начинается с погранцов. А Псковская область....что тут говорить, Россия начинается здесь».

Еще генеральный директор Псковского музея-заповедника поделилась своим мнением о роли музея в сохранении памяти о героях и тяжелых временах для страны: «Сейчас огромные конкурсы в военные училища, значит, точно победим. Нет у России другого пути. Россия всегда будет защищать своих детей. Но главное - помнить, а музеи в этом помогают».

Также Светлана Мельникова рассказала, что при подготовке к выставке одна девушка узнала свою дедушку. Документы о нём «были бережно собраны и хранились в музее». Её дедушка стоял у истоков создания водной заставы в Псковской области.

Член Совета Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск», полковник запаса Сергей Лепешкин рассказал краткую историю формирования и работы пограничных служб России, а также почтил память девятого Псковского и 11 Себежского пограничных отрядов, которые ценой своей жизни спасли людей во время начала Великой Отечественной войны.

«Спасибо большое музею за популяризацию данной темы», - отметил Сергей Лепешкин.

Председатель Псковской городской Думы, полковник в запасе Александр Гончаренко рассказал о своей службе в пограничных войсках, а также отметил важность данного вида войск: «С момента, как сформировалось понятие Россия, Русь, появились такие структуры. И первые удары всегда приходились именно на них».

Также Александр Гончаренко отметил, что в погранвойска всегда старались выбирать самых стойких, самых физически и психологически выносливых бойцов.

«Погранцы служат своей Родине всегда. Псковскую область это не обошло. Ребята отдавали жизнь за Родину. Я воспринимаю это мероприятие с теплом, хорошо, что в музее будет место, где будут вспоминать ребят, что после сегодняшней встречи останется память», - резюмировал Александр Гончаренко.

Настоятель храма святителя Николая Мирликийского в деревне Матюшкино Опочецкого района, иерей Борис Борисов также поделился личным опытом служения в пограничных войсках и вспомнил всех тех, кто пал в бою. «Сегодня здесь мы вспоминаем тех, кто в 1941 году первым вступил в бой», - добавил Борис Борисов про открытие выставки в День памяти и скорби.

Старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов рассказал, что выставка посвящена всем тем, кто служил в пограничных войсках в 20-е, 40-е годы прошлого века, кто вернулся к службе в 90-е. Экспозиция показывает быт и службу не только сухопутных пограничников, но и морских.

Также Юрий Конов отметил, что на выставке представлены не только вещи, документы, фотографии и многое другое из хранилищ и архивов Псковского музея-заповедника: многое принесли люди.

«Несите вещи людей. Потом мы будем рассказывать о людях, которые сейчас защищают государство», - призвал Юрий Конов.

На открытии исполнили лирическую песню военных времен «Тёмная ночь» и композицию Владимира Высоцкого.

Завершилось торжественное открытие первой экскурсией по выставке, которую провел Юрий Конов.

На выставке представлены фотографии, документы, награды, предметы военной формы, знаки отличия, памятные значки, шевроны, вымпелы, почтовые конверты и другие экспонаты, раскрывающие особенности повседневной службы защитников границы.

22 июня отмечается День памяти и скорби, так как именно в этот день в 1941 году нацистская Германия напала на СССР без объявления войны.