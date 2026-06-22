Выставка «Арт-Ню» откроется в псковском «Доме на Набережной»

Выставка «Арт-Ню» откроется в «Доме на Набережной» в Пскове 24 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в творческом объединении ПсковАРТ.

«Тема эротики присутствует в творчестве многих известных художников, а как ее видят псковские художники, и где границы дозволенного? Человека всегда больше всего интересовал человек. Эта фраза из кинофильма "Солярис" может послужить лейтмотивом выставки Псковского регионального общественного движения "ПсковАРТ". На волне интереса к человеку со всеми его качествами, в противовес давлению новой реальности, уже наречённой "технофашизмом", художники предлагают вглядеться в себя и друг друга. Мастера визуализации пытаются разглядеть бессмертную душу, сквозь "храм" - так в библии описывается человеческое тело. От любимого публикой натурализма к беспредметным антропоморфным композициям - таков диапазон стилей и жанров. На выставке демонстрируются работы членов ПРОД "ПсковАРТ" и художников, разделяющих идеалы нашего движения. Двухмерные произведения, скульптуры представлены в различных техниках», - отметили в объединении.

Участники выставки: Юлиана Голубева, Анатолий Жбанов, Сергей Каримов, Николай Москалев, Олег Матюхин, Виктория Новикова, Татьяна Обухова, Тимофей Силич, Ольга Устинова, Эдуард Шарипов, и другие.

На выставке представлено более 30-ти произведений.

Открытие состоится в 17:00.

Адрес: город Псков, улица Советская Набережная, 9.

Галерея «Дом на Набережной» открыта в летнее время по субботам и воскресеньям с 12 до 18 часов. Справки по телефону + 7 911 377 13 47.