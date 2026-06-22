Минута молчания и «Свеча памяти» прошли в музее-заповеднике «Изборск» в День памяти и скорби

В День памяти и скорби 22 июня музей-заповедник «Изборск» присоединился к международной акции «Свеча памяти» и Всероссийской акции «Минута молчания», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Мемориальные мероприятия прошли в Никольском захабе Изборской крепости, где размещена выставка «Победители», посвященная изборянам – участникам Великой Отечественной войны, в «Изборской палате Русской словесности и Православной веры», на территории музея-заповедника «Изборск».

«Зажженные свечи и минута молчания посвящены 27 миллионам человек, погибших в Великой Отечественной войне, всем, кто сражался за Родину. Их имена и фамилии высечены на мраморе и граните, отлиты в бронзе и золоте, запечатлены на скрижалях национальной памяти и в наших благодарных сердцах. Великая Отечественная война вместила в себя 1418 дней и ночей – 1418 ступеней невероятной стойкости и беспримерного мужества всего нашего народа, отстоявшего суверенитет и свободу Отечества. Никто не забыт, и ничто не забыто!» - отметили в музее.