 
Культура

Минута молчания и «Свеча памяти» прошли в музее-заповеднике «Изборск» в День памяти и скорби

0

В День памяти и скорби 22 июня музей-заповедник «Изборск» присоединился к международной акции «Свеча памяти» и Всероссийской акции «Минута молчания», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Мемориальные мероприятия прошли в Никольском захабе Изборской крепости, где размещена выставка «Победители», посвященная изборянам – участникам Великой Отечественной войны, в «Изборской палате Русской словесности и Православной веры», на территории музея-заповедника «Изборск».

«Зажженные свечи и минута молчания посвящены 27 миллионам человек, погибших в Великой Отечественной войне, всем, кто сражался за Родину. Их имена и фамилии высечены на мраморе и граните, отлиты в бронзе и золоте, запечатлены на скрижалях национальной памяти и в наших благодарных сердцах. Великая Отечественная война вместила в себя 1418 дней и ночей – 1418 ступеней невероятной стойкости и беспримерного мужества всего нашего народа, отстоявшего суверенитет и свободу Отечества. Никто не забыт, и ничто не забыто!» - отметили в музее.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026