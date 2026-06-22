Выставку «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» сегодня можно посетить бесплатно

Экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Пскове сегодня можно посетить бесплатно с 10:30 до 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Напомним, сегодня выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
Но в этот день можно посетить:
- Главное здание Псковского музея-заповедника, экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровскую башню.
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.