Выставку «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» сегодня можно посетить бесплатно

Экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Пскове сегодня можно посетить бесплатно с 10:30 до 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Напомним, сегодня выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить:

Главное здание Псковского музея-заповедника, экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;

Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;

Двор Постникова;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

Покровскую башню.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.