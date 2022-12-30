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Посвящённый «Алым парусам» фестиваль «Наше море» состоится в Гдове в 2023 году

Посвящённый «Алым парусам» фестиваль «Наше море» состоится в Гдове в 2023 году. Об этом сообщил руководитель отдела специальных проектов ТКД Александр Робин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).



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«Началась работа по подготовке к 700-летию Гдова. В процессе мы обнаружили, что жена автора "Алых парусов", писателя Александра Грина, являлась уроженкой Гдова. Мы завязались на этой истории и решили, что об этом должны знать все. Уже появились первые три мурала на эту тему. Планируем большой фестиваль "Наше море" с привязкой к "Алым парусам"», – отметил гость студии.

Директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова добавила, что комитет по культуре избрал курс по разработке бренда каждого района.

«Усвяты - признаны столицей фольклора Псковской области. Планируем в следующем году там фестиваль "Знак русского". У южной столицы региона крепкий бренд – фестиваль воздухоплавания. Также проведем на территории крепости в Великих Лук фестиваль реконструкции», – перечислила директор ТКД.