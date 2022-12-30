Сцена / Из первых уст

Почти в два раза больше крупных фестивалей проведут в Псковской области в 2023 году

Почти в два раза больше крупных фестивалей проведут в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщила директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В следующем году нас ждет больший объём мероприятий. Боюсь, что количество крупных мероприятий с аудиторией более 10 тысяч человек увеличится с 10 до 17», – отметила Татьяна Мартынова.

Гостья студии подвела итоги деятельности ТКД в 2022 году.

«Просто безумный, сумасшедший год. Мы собой очень гордимся. Все мероприятия посетили более 500 тысяч человек зрителей. Мы провели порядка 100 мероприятий. Самые масштабные, удавшиеся и вымотавшие нас – это мультимедийное шоу к 350-летию Петра I, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, кинофестиваль "Западные ворота", фестиваль реконструкции "Петровские бастионы" в Великих Луках, хоровой фестиваль в Пскове, "Михайловский бастион" и "Александрова дорога" в Самолве», – перечислила директор ТКД.

Она также добавила, что дирекция привлекла на их проведение 70 млн внебюджетных средств

«"Русское лето" и "Хороша родная" были крутые мероприятия, надеюсь, что они вновь приедут в нашу область», – добавил руководитель отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.