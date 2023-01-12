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Сергей Жаворонок рассказал о специфике Псковской областной филармонии

О специфике Псковской областной филармонии рассказал директор учреждения Сергей Жаворонок в эфире «ПЛН FM» 17 февраля.

«Тут своя псковская специфика. Точнее сказать, специфика любого города, который не является Санкт-Петербургом или Москвой. Люди в Москве и Питере проще относятся к приезжим, потому что сами такие же. В Пскове я первое время ощущал давление насчет того, зачем приехал человек откуда-то, если здесь и своих специалистов много. Сейчас уже все отлично», - поделился Сергей Жаворонок.

Он отметил, что музыканты в оркестре и ансамбле живут своей внутренней жизнью. «Как семья, они очень настороженно смотрят на приход посторонних музыкантов и дирижеров. Если человек себя проявляет, то работа кипит», - добавил директор филармонии.