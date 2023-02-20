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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о предстоящем концерте симфонического оркестра в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

22 февраля в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «О подвигах, о славе, о любви…». Концертная программа будет посвящена Дню защитника Отечества. В ней прозвучат произведения русских композиторов о событиях отечественной истории, о русском кадетстве, о героях разных эпох, о любви и славе, которой покрыта вся история русского воинства.

Подробнее о том, что псковичей ждет на концерте, в рамках программы «Беседка» расскажут дирижер, солист симфонического оркестра Мариинского театра Иван Столбов и приглашенная солистка Государственной оперы Штутгарта Мария Айан (сопрано). Проведет эфир Дина Дабришюте.

Трансляция завершена.