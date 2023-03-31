Сцена / Из первых уст

В Псковской области поддержат около 200 специалистов по программе «Земский работник культуры»

В Псковской области поддержат около 200 специалистов по программе «Земский работник культуры». Об этом сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Кадровой обстановкой в сфере культуры региона я не удовлетворена. Низкие зарплаты, идет естественная миграция, отток специалистов в Санкт-Петербург, Москву. Но мы надеемся, что в этом году заработает программа "Земский работник культуры". Система поддержки включает в себя доплаты, подъемные, что очень нужно, поскольку у нас уже достаточно возрастные работники на местах в сельских Дома культуры. Кроме того, идет технической обновление, которому требуется сведущий специалист. Потребность в области заявлена в порядка 200 работников культуры, которых мы хотели бы пропустить через программу», - отметила гостья студии.

Отметим, программа «Земский работник культуры» является аналогом уже действующих проектов в сфере здравоохранения и образования. Работники культуры, которые будут работать в сельской местности, смогут получить единовременную выплату 1 или 2 миллиона рублей, в зависимости от региона.