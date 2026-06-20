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Совавто организует прямые автобусные рейсы из Санкт-Петербурга на фестиваль «Добрый рок» в Пскове

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Совавто организует прямые автобусные рейсы из Санкт-Петербурга на фестиваль «Добрый рок» в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Изображение: группа «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Автобусы будут отправляться из Санкт-Петербурга с 3 по 5 июля.

В пятницу, 3 июля, рейсы отходят в 06:30, 15:00 и 19:30. В субботу, 4 июля, и в воскресенье, 5 июля, автобусы отправляются в 06:30 и 15:00. Также 5 июля предусмотрен дополнительный рейс в 19:30.

Автобус делает остановку на автовокзале Пскова, но для тех, кто едет на фестиваль, выходить не нужно — транспорт продолжит путь прямо до площадки.

Обратные рейсы в Санкт-Петербург отправятся с фестиваля 4, 5 и 6 июля.

В субботу, 4 июля, автобусы отходят в 07:20, 10:50 и 18:20. В воскресенье, 5 июля, — в 10:50 и 18:20. В понедельник, 6 июля, запланированы рейсы в 07:20 и 10:50.

Все обратные рейсы следуют через автовокзал Пскова.

Дополнительную информацию о фестивале можно найти в группе «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

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