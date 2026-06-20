«Нас объединяют два гения…»: выставку из «Михайловского» открыли в Удмуртии 

Выставку «“Собранье пёстрых глав“. Иллюстрации Ю.М. Игнатьева к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин“ из фондов Пушкинского заповедника» открыли в Удмуртии — в Музее-усадьбе П.И. Чайковского в городе Воткинске.

Здесь и далее фото: Музей-усадьба П.И. Чайковского

Представляя коллекцию акварелей из «Михайловского» посетителям музея-усадьбы, научный сотрудник Пушкинского Заповедника Надежда Шабловская рассказала о жизни и творчестве художника, проиллюстрировавшего более 150 книг, среди которых классические произведения отечественной и мировой литературы — стихи Тютчева, Баратынского, Веневитинова, пьесы Бомарше и Островского, проза Прево и Толстого. Но особое место в его судьбе занял именно Пушкин, а два цикла иллюстраций к «Евгению Онегину» — 1959-го и 1999 года — обозначили начало и конец творческого пути мастера.

Иллюстрации Юрия Игнатьева к «Онегину» в Воткинске, на родине Петра Чайковского, экспонируют не случайно. К роману как основе музыкально-сценического произведения обращались многие композиторы, но ни одно из сочинений не смогло превзойти «лирические сцены» (так сам композитор определил жанр своей оперы) по выразительности и особому «пушкинскому дыханию», отметили в «Михайловском».

«Нас с вами разделяют 2 200 километров, а объединяют два гения — Александр Сергеевич Пушкин и Пётр Ильич Чайковский», — сказала, открывая выставку, Надежда Шабловская.

Директор музея-усадьбы Татьяна Неганова подчеркнула, что история «Евгения Онегина» — непереоценимо важный «сюжет» для воткинских музейщиков, и «…подобные выставки помогают современному человеку лучше почувствовать эпоху XIX века и по-новому взглянуть на знакомое произведение».

Напомним, что выставочным показом в Воткинске Пушкинский заповедник отмечает 200-летие выхода в свет второй главы «Евгения Онегина».

