«Венок Пушкину…»: в «Михайловском» назвали темы августовских научных чтений

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил темы Михайловских Пушкинских чтений-2026, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Традиционная конференция приурочена к очередной годовщине приезда поэта в родовое имение, в так называемую северную ссылку, и назначена на 21 и 22 августа.

Павел Бунин. Портрет Пушкина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Двести лет отделяют нас от того периода жизни Пушкина в Михайловском, а конкретно — от 1826-го, заключительного года его ссылки. Это время стало переломным в жизни и творчестве поэта. Для Пушкина оно было временем смятения чувств, тягостных раздумий о своей судьбе, размышлений о будущем, попыток вырваться из «ссылочной» неволи, немногочисленных, но ярких встреч, кратковременных поездок в Псков и в уездные городки Псковской губернии. И вместе с тем — временем духовного преображения и невероятного творческого подъёма. В Михайловском, в этой деревенской глуши, поэт создал более ста произведений», — рассказали в музее.

В свете этого в качестве своего рода заголовка к предстоящей конференции в музее взяли два стиха из стихотворения Пушкина «Чадаеву» (“В стране, где я забыл тревоги прежних лет…“) 1821 года: «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихий труд, и жажду размышлений».

К участию в чтениях в качестве докладчиков заповедник приглашает филологов и лингвистов, философов, культурологов и историков, преподавателей и музейных работников, других специалистов, в круг научных интересов которых входят жизнь и творчество Пушкина.

«В 2026 году мы отмечаем 200-летие со дня издания 2-й и создания 4-й, 5-й и, в основной своей части, 6-й глав романа Пушкина “Евгений Онегин“. Кроме того, два века назад были написаны и многие стихотворные шедевры — такие как “Пророк“, “Признание“, “Песни о Стеньке Разине“, и публицистическая записка “О народном воспитании“. По сути, Михайловские чтения нынешнего года — это приглашение к разговору об окончании и итогах ссылки Пушкина, о значении этого периода для поэта и для всей отечественной и мировой литературы», — подчеркнули в «Михайловском».

Помимо этого — в качестве возможных направлений для подготовки докладов и сообщений — в музее напомнили и о некоторых юбилеях и круглых датах, связанных с кругом близких Пушкину людей: 200-летие приезда в Тригорское и Михайловское поэта Николая Языкова, 245-летие со дня рождения хозяйки Тригорского Прасковьи Осиповой, 200-летие со дня смерти двоюродного деда Пушкина Петра Ганнибала, 190-летие со дня смерти матери поэта Надежды Пушкиной.

Среди предложенных к обсуждению на конференции тем, сообщается в информационном письме Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», такие как: «Пушкинские традиции в литературе»; «“Но ты — губерния Псковскáя…“. А.С. Пушкин и Псковский край»; «Пушкиноведение: история, современность, перспективы»; «Русский язык: от А.С. Пушкина до наших дней»; «Венок А.С. Пушкину в русской и зарубежной культуре (кино, живопись, театр, музыка)», многие другие.

Подробнее о предстоящих Михайловских Пушкинских чтениях (даты трансфера для иногородних участников, форма заявки, требования к текстам докладов и сообщений, которые необходимо представить для публикации) можно узнать на официальном сайте музея. Тем же, кто намерен посетить чтения в качестве слушателя, заявка и предварительная регистрация не понадобятся: вход в конференц-зал в музее традиционно свободен для всех желающих.