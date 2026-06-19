«Венок Пушкину…»: в «Михайловском» назвали темы августовских научных чтений

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил темы Михайловских Пушкинских чтений-2026, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Традиционная конференция приурочена к очередной годовщине приезда поэта в родовое имение, в так называемую северную ссылку, и назначена на 21 и 22 августа.
Павел Бунин. Портрет Пушкина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»
В свете этого в качестве своего рода заголовка к предстоящей конференции в музее взяли два стиха из стихотворения Пушкина «Чадаеву» (“В стране, где я забыл тревоги прежних лет…“) 1821 года: «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихий труд, и жажду размышлений».
К участию в чтениях в качестве докладчиков заповедник приглашает филологов и лингвистов, философов, культурологов и историков, преподавателей и музейных работников, других специалистов, в круг научных интересов которых входят жизнь и творчество Пушкина.
Помимо этого — в качестве возможных направлений для подготовки докладов и сообщений — в музее напомнили и о некоторых юбилеях и круглых датах, связанных с кругом близких Пушкину людей: 200-летие приезда в Тригорское и Михайловское поэта Николая Языкова, 245-летие со дня рождения хозяйки Тригорского Прасковьи Осиповой, 200-летие со дня смерти двоюродного деда Пушкина Петра Ганнибала, 190-летие со дня смерти матери поэта Надежды Пушкиной.
Среди предложенных к обсуждению на конференции тем, сообщается в информационном письме Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», такие как: «Пушкинские традиции в литературе»; «“Но ты — губерния Псковскáя…“. А.С. Пушкин и Псковский край»; «Пушкиноведение: история, современность, перспективы»; «Русский язык: от А.С. Пушкина до наших дней»; «Венок А.С. Пушкину в русской и зарубежной культуре (кино, живопись, театр, музыка)», многие другие.
Подробнее о предстоящих Михайловских Пушкинских чтениях (даты трансфера для иногородних участников, форма заявки, требования к текстам докладов и сообщений, которые необходимо представить для публикации) можно узнать на официальном сайте музея. Тем же, кто намерен посетить чтения в качестве слушателя, заявка и предварительная регистрация не понадобятся: вход в конференц-зал в музее традиционно свободен для всех желающих.