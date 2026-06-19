 
Культура

Почти 80 фотографий предоставили из Петербурга для выставки «Совсем не тот Плюшкин» в Пскове

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Выставка «Совсем не тот Плюшкин», посвящённая Фёдору Михайловичу Плюшкину — выдающемуся коллекционеру и одному из основателей музейного дела в регионе, открылась 28 мая в главном здании Псковского музея-заповедника. Основой оформления выставки стали 76 фотографий музея, сделанные знаменитым фотографом Карлом Буллой. Копии фотографий предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетители могут увидеть уникальные снимки и познакомиться с разнообразием и масштабом коллекции Плюшкина. Многие предметы, запечатлённые на архивных фото, представлены на выставке в витринах.

 

Проект рассказывает о феномене частного коллекционирования в России конца XIX — начала XX века и воссоздаёт образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал более миллиона предметов.

Выставка «Совсем не тот Плюшкин» ждёт гостей в Главном здании Псковского музея на улице Некрасова 7.

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