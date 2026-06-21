Ко Дню памяти и скорби музей-заповедник «Изборск» проведет кинопоказы фильмов о войне

К Дню памяти и скорби музей-заповедник «Изборск» проведет кинопоказы, посвященные теме геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, подготовленные Национальным центром исторической памяти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

Киносеансы пройдут 21 и 22 июня в Доме купца Белянина и во флигеле Дома купца Анисимова. В эти два дня все желающие в 13:00 смогут посмотреть фильм «Из объятий смерти. Ленинградская область» в Доме купца Белянина, «Изборская синематека», также в 13:00 фильм «На линии огня. Ленинградская область» во флигеле Дома купца Анисимова, «Изборская палата Русской словесности и Православной веры», а в 15:00 — фильм «Нюрнберг. 70 лет спустя» в Доме купца Белянина и во флигеле Дома купца Анисимова.

Фильм «Из объятий смерти. Ленинградская область» об ужасах оккупационного режима в Ленинградской области. О страшных блокадных нормах в 125 граммов помнит весь мир, но мало кто знает, что жители оккупированных пригородов Ленинграда– мировых сокровищниц искусства Гатчины, Павловска и Пушкина – не получали даже этого. Оккупанты сознательно морили голодом мирных людей, целью Третьего рейха было очистить территорию для последующей колонизации.

«На линии огня. Ленинградская область» рассказывает об области, которая не только находилась под оккупацией дольше всех регионов СССР, с лета 1941 по лето 1944 года. Она стала полем самого долгого сражения Великой Отечественной войны — Ленинградской битвы. Лужский рубеж, бои за Старую Руссу, наступление под Красным селом, оборона Шлиссельбурга и крепости Орешек — стали частью Ленинградской оборонительной операции, оттянули на себя силы противника и не дали захватить Ленинград. Однако эти три страшных года унесли десятки тысяч жизней. Не только солдат, но и мирных, ни в чем не повинных женщин, стариков, детей. Сами оккупанты потом вспоминали, что Русса стала для них городом повешенных. Политотделы 16-й армии Вермахта печатали открытки с фотографиями казненных, чтобы немецкий солдат мог гордо послать их жене или матери. Теперь они свидетельства страшных злодеяний гитлеровцев. Такие же, как и показания свидетелей. Сегодня в их роли выступают по большей части те, кто видели ужасы войны, будучи ребенком.

Фильм «Нюрнберг. 70 лет спустя». 20 ноября 1945 года в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал, который предъявил обвинение главным нацистским преступникам. Впервые за всю историю народы судили зачинщиков войны. Судили, осудили и казнили. О Нюрнбергском процессе сказано многое. Но до сих пор остается то, о чем мало кто знает.

Вход свободный.