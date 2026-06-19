Джазовая группа Kos Band выступила в Варлаамовской башне в Пскове

Новый концерт совместного проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы «Театр. Музыка. Музей», на котором выступил музыкальный джазовый коллектив Kos Band, состоялся сегодня, 19 июня, в Варлаамовской башне города Пскова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для слушателей музыкальный джазовый проект Kos Band исполнил музыку шведских, норвежских и других авторов, таких как Esbjörn Svensson Trio, Tord Gustavsen trio, GoGo Penguin и другие. Музыкальный стиль коллектива — северно-европейский неторопливый пост-боп с элементами авангарда, рока и классической музыки.

Для гостей выступили Иван Федоров на фортепиано, Ярослав Погодин на барабанной установке и басист Михаил Иванов.