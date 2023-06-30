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Ведущая солистка Мариинского театра назвала Псков «местом силы»

«Местом силы» назвала Псков ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я очень люблю концерт "Лавандовая ночь", в течение всего года думаю, что бы такого на нем исполнить. Я приезжаю сюда, в отель "Покровский", как к себе домой. Псков и этот концерт – моё место силы. С Псковом у меня удивительный контакт, подобного я не испытываю в других проектах. И я вижу, что люди приходят ко мне из концерта в концерт, им интересен проект, он отзывается в душе так же, как и у меня», – отметила Мария Баянкина.

Она также выразила убеждение, что такие знаковые проекты, как «Лавандовая ночь» и «Золото Вены», очень важно сохранять, они уже неотделимы от культурной жизни Пскова.

Напомним, традиционная «Лавандовая ночь» уже в шестой раз пройдет под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове сегодня, 30 июня.