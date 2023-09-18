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«Беседка»: Татьяна Ааб о новом сезоне в Псковском театре кукол. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 сентября. Гость студии – директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб. Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ней о планах на новый сезон.

Какие премьеры ждут юного зрителя? Приедут ли режиссеры из других городов ставить новые спектакли в Псковском театре кукол? Как ведется подготовка к новогодним праздникам? Изменился ли запрос у маленького зрителя? Что диктует время? Как оно влияет на театр кукол?