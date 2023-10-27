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Дмитрий Месхиев о Псковском театре драмы: Для меня это родной дом

Родным домом назвал Псковский театр драмы его художественный руководитель — директор Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я люблю Петербург, Ленинград — я там родился. Но не меньше я люблю Псков, потому что я здесь в основном живу и не очень хочу отсюда уезжать. Меня совершенно не смущает, что Псков — провинция, мне нравится жить в провинции. Мне нравится то, чем я здесь занимаюсь. Это главное. Я очень люблю свой театр и не хочу менять ни на какой другой театр. Для меня этот театр, как бы пафосно ни звучало — это родной дом. У меня нет комплексов по этому поводу», - рассказал Дмитрий Месхиев.

«Хотя частично работаю и в Петербурге, вынужден туда ездить каждый месяц по два раза, и в Москву вынужден ездить. Я люблю и Москву в том числе, и Кавказ, но это не мешает мне любить Псковскую область. Я пропагандист этого региона, искренне и абсолютно. Я не зарекаюсь, всякое может произойти, призовут куда-нибудь что-нибудь делать, я поеду, конечно. Но как сказал наш владыка — это будет Колыма», - добавил Дмитрий Месхиев.