Дмитрий Месхиев о Псковском театре драмы: Для меня это родной дом

Родным домом назвал Псковский театр драмы его художественный руководитель — директор Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Хотя частично работаю и в Петербурге, вынужден туда ездить каждый месяц по два раза, и в Москву вынужден ездить. Я люблю и Москву в том числе, и Кавказ, но это не мешает мне любить Псковскую область. Я пропагандист этого региона, искренне и абсолютно. Я не зарекаюсь, всякое может произойти, призовут куда-нибудь что-нибудь делать, я поеду, конечно. Но как сказал наш владыка — это будет Колыма», - добавил Дмитрий Месхиев.