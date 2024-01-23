Сцена / Из первых уст

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в студии «ПЛН FM» состоится самый настоящий «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии. Гостями ведущей Дины Дабришюте стали художественный руководитель Детской филармонии Анжелика Романюк, дирижер детского оркестра русских народных инструментов Детской филармонии Юлия Баранчикова и юные музыканты Лукьян Ролецкий, Иван Зворыкин и Егор Федоров.

Речь пойдет о мотивации детей к учебе, о престиже самого проекта, о гастролях, репертуаре Детской филармонии и о сохранении традиций. Также гости студии расскажут о совместных проектах Детской филармонии с артистами, танцевальными коллективами и учреждениями.

Как обычно, сегодня в студии будет звучать живая музыка.

Трансляция завершена.