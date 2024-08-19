«Беседка»: Начало 81-го филармонического сезона в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 октября.
81-й филармонический сезон стартует в Пскове 1 октября, в Международный день музыки. В преддверии этого события гостем радиостанции «ПЛН FM» стал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.
Он рассказал об итогах прошлого сезона, планах на будущее и сложностях работы в оркестре. Ведущая — Анастасия Сливинская.