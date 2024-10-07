Сцена / Из первых уст

Татьяна Ааб: Везти декорации для кукольного спектакля в Калининград было непросто

При перевозке декораций очень важно правильно выбрать транспортную компанию. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Беседка» рассказала директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб.

Псковский областной театр кукол в третий раз принимает участие в проекте «Большие гастроли». Поездка в Калининград была одной из самых сложных в рамках гастролей театра. Татьяна Ааб отметила, что отправить декорации через несколько границ – это достаточно сложно.

«Нужно учесть все нюансы, поэтому самое главное - выбрать правильно транспортную компанию, на которую можно положиться и которая не создаст проблем при перевозке декораций обратно», – рассказала Татьяна Ааб.

Напомним, на сцене Псковского областного театра кукол 8 октября прошли первые показы спектаклей Калининградского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли». Псковский областной театр кукол в свою очередь отправился в Калининград.

Подробнее о «Больших гастролях» слушайте в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) завтра, 9 октября, в 12.00.