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«Беседка»: Как студент стал руководителем ансамбля «Псков». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 октября.

Гость студии — руководитель ансамбля русской музыки «Псков», второй дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александр Антонов. Он рассказал о том, как пришел в музыку, как воспринял предложение стать вторым дирижером псковского оркестра и возглавить ансамбль «Псков», что будет входить в его обязанности и почему новые коллеги прозвали его «Джеки Чаном».

Также Александр Антонов рассказал о предстоящем 25 октября концерте «Наследие Елены Образцовой», в котором он будет дебютировать на псковской сцене как дирижер.

Ведущая - Татьяна Иванова.