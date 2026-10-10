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Святогорские мотивы петербургского классика представляет музей-заповедник «Михайловское»

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В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале «Льняной амбар», сегодня, 10 октября, открыли выставку «„Вновь я посетил…”. Живопись и графика. Н.В. Цыцин».

Никита Цыцин (справа) на открытии своей выставки в «Михайловском». Здесь и далее фото Натальи Алексеевой, Пушкинский заповедник

«Жизнь и творчество Никиты Викторовича давно связаны с псковскими пушкинскими местами, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. — Он бывал в музее-заповеднике ещё студентом-живописцем Института живописи, скульптуры и архитектуры (сейчас — Санкт-Петербургская академия художеств) имени Репина, а сейчас преподаёт там же и вот уже почти тридцать лет — с 1998 года — руководит летней практикой своих учеников в Святогорье. Приезжая сюда с будущими живописцами, профессор кафедры рисунка, признанный классик современной петербургской школы изобразительного искусства   Никита Цыцин и сам активно работает на пленэрах. На новой выставке, приуроченной к 65-летию мастера, много картин последних лет, которые написаны или прямо здесь, в «Михайловском», или по итогам той или иной поездки», — особо отметили в Пушкинском заповеднике.

Михайловские мотивы на картинах Никиты Цыцина

В экспозицию вошло 37 картин из собрания автора и восемь — из фондов «Михайловского». По большей части это выполненные маслом или пастелью виды мемориальных усадеб и пушкинского Петербурга, а ещё — Италии, которая для Никиты Цыцина — особая, сердечная тема. Можно увидеть здесь и портреты священнослужителей Святогорского монастыря — игумена отца Василия и духовника отца Ионы.

В «Михайловском» рассказали, что «„Вновь я посетил…”. Живопись и графика…» — уже третья персональная выставка произведений Никиты Цыцина в музее, а в 2007 году в серии художественных альбомов «Святогорская галерея», которая издавалась силами Пушкинского заповедника, в свет вышел альбом с репродукциями его полотен.

Новая выставка работ Никиты Цыцина, как планируется, будет работать в «Михайловском» до конца текущего года.

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