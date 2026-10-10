В Пскове возобновился цикл лекций «Христианство в литературе и искусстве»

Полюбившиеся псковичам лекции Анастасии Ивановой из цикла «Христианство в литературе и искусстве» возобновляются. Лекция «Время...страстей», посвященная пьесе Александра Островского «Бешеные деньги», прошла в Семейном книжном салоне на улице Профсоюзной в Пскове сегодня, 10 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встречу провела педагог и филолог, выпускница Отдела дополнительного образования Московской духовной академии Анастасия Иванова. Лекция стала первой в новом сезоне цикла «Христианство в литературе и искусстве».

В начале встречи Анастасия Иванова рассказала о биографии драматурга и его знакомстве с жизнью купечества. Благодаря работе в суде, Александр Островский получил возможность изучить не только внешнюю сторону финансовых отношений, но и их внутренние механизмы, а также особенности языка купеческой среды.

«Островский знал, как строится процесс финансов изнутри. Благодаря работе в суде он знакомится со специфическим языком купечества. То есть писатель знает его не только с внешней стороны, но и изнутри. Его знание о купечестве отражено во многих произведениях», – отметила Анастасия Иванова.

Отдельно лектор остановилась на названии пьесы «Бешеные деньги» и особенностях авторского подхода к заглавиям произведений.

«Островский всегда стремился к четкости и ясности, чтобы читатель смог сразу понять, о чем речь. Можно сказать, что название "Бешеные деньги“ отличается от других, которые он предлагал», – рассказала Анастасия Иванова.

В центре обсуждения оказались отношения человека с материальными благами и их влияние на духовную жизнь. Участники встречи поразмышляли о стремлении к достатку, желании сохранить и приумножить накопленное, а также о том, может ли забота о материальном благополучии сочетаться с внутренними ценностями.

Обратиться к этим вопросам помогли пьеса Александра Островского «Бешеные деньги» и фильм Юлия Райзмана «Время желаний».

Следующая встреча цикла состоится в декабре. Ее посвятят повести Николая Гоголя «Вий» и теме духовной слепоты.