Выставки о погибших памятниках Пскова открылись в музее-квартире Юрия Спегальского

Восьмой и девятый комплексы выставки «Невосстановленные памятники Пскова» открылись 9 октября в Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского. Они посвящены зданиям Псковской городской управы и Псковского коммерческого банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

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Выставка рассказывает о судьбе средневековых памятников архитектуры и ценных общественных зданий Пскова, погибших во время Великой Отечественной войны.

Основу новых тематических комплексов составляют документы и редкие книжные издания второй половины XIX — начала XX века из коллекции Псковского музея-заповедника. Представленные материалы иллюстрируют работу городской управы и коммерческого банка, а также рассказывают о жизни псковского общества той эпохи.

Подробнее об истории зданий и представленных экспонатах можно узнать на официальном сайте Псковского музея-заповедника.