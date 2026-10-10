 
Культура

«Доброе утро» в следующие выходные начнётся в «Михайловском»

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Сегодня, 10 октября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершила работу съёмочная группа информационно-развлекательной телепрограммы «Доброе утро» (Первый канал).

Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в Пушкинском заповеднике, телевизионщики работали в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское», а также в музее «Пушкинская деревня». В музее особо отметили уважительное отношение журналистов к посетителям музея — чтобы никому не помешать, они старались вести съёмки в утренние часы, задолго до прихода первых посетителей, или в то время, когда гостей в музее не очень много.  

Отснятые видео- и аудиоматериалы будут использованы в передачах, которые выйдут в эфир 16 и 17 октября, сообщили в «Михайловском».

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