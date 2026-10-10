 
Культура

В Пыталово завершили создание первого в городе мурала

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На стене дома №2 по улице Белорусской в Пыталово завершено создание первого в городе мурала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пыталовского муниципального округа.

Фото здесь и далее: администрация Пыталовского муниципального округа

Инициатива активистов территориального общественного самоуправления «Дружные соседи» была поддержана губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым во время его летнего посещения ТОС.

Реализовать проект помогла компания «Балтийский берег», работающая на территории округа. Художники выполнили работы менее чем за две недели. Мурал посвящен легенде Пыталовского края «Две сестры». Чтобы познакомиться с ней, достаточно отсканировать QR-код, нанесенный на изображение. либо на официальном сайте администрации в разделе «Для гостей и туристов».

 
 
 

Новый арт-объект стал заметной частью городского пространства и уже стал еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города.

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