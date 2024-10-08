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Евгений Баранчиков: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области готов удивлять

На пресс-конференции, состоявшейся 7 ноября, художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков рассказал о планах коллектива, особенностях репертуара и актуальности джазовой музыки в современном культурном пространстве региона, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Евгения Баранчикова, предстоящие события обещают стать настоящей вехой в музыкальном мире Псковской области.

«Это уникальное событие, и мы уверены, что сможем покорить сердца зрителей», — отметил он, добавив, что оркестр сможет продемонстрировать много чего интересного.

На конференции также обсуждался состав оркестра. Евгений Баранчиков подчеркнул, что средний состав представляет собой расширенный биг-бенд, легко исполняющий джазовые программы.

«Прелесть нашего оркестра в том, что мы можем легко адаптироваться под любые музыкальные тематики, которые представлены в репертуаре», — добавил он.

Что касается репетиций, то, по словам дирижера, команда проводила всего две встречи на данный момент, однако коллектив готов к исполнению новых программ. «Мы уверены, что всё будет достаточно хорошо», — подчеркнул Евгений Баранчиков.

Отдельное внимание на пресс-конференции было уделено актуальности джазовой музыки.

«Она действительно переживает второе дыхание, особенно когда исполнение происходит в новаторском ключе. Наши программы полны оригинальных интерпретаций известных произведений», — отметил он.

Евгений Баранчиков заверил, что зрители и гости Пскова останутся более чем довольны.

«Мы стремимся радовать нашу публику разнообразием и качеством исполнений», — заключил он, отметив, что впереди у коллектива много интересных событий и музыкальных открытий.