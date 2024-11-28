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Алексей Репников: Концерты для детей – это всегда приятно и ответственно

Отправиться в «Путешествие в детство» приглашает слушателей Псковская областная филармония 29 ноября. Концерт представят участники проекта «Детская филармония», в том числе юные музыканты Детского камерного оркестра. В его состав вошли около 40 учащихся детских музыкальных школ, школы искусств Пскова и области. Руководит коллективом главный дирижер, художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников. В преддверии концерта мы узнали у него, как формировалась программа, как проходят репетиции, как попасть в состав оркестра юных музыкантов. А еще выяснили, какие детские песни – в любимом плейлисте дирижера.

– Алексей Анатольевич, на концерте мы услышим мелодии из советских мультфильмов и детских кинокартин. Как составлялась программа?

– Сначала мы планировали концерт в классическом стиле, но поняли, что есть такой пласт музыки, о которой, как выясняется, многие современные дети не знают. Программа составлена таким образом, чтобы познакомить их с замечательными мелодиями. В выборе композиций есть и технический момент: не все ноты можно найти, и не все произведения могут исполнить дети – для некоторых партий требуется солидный опыт.

– Что для вас главное в руководстве Детским камерным оркестром и в целом – в проекте «Детская филармония»?

– Основная идея проекта – в том, чтобы вовлечь в работу юных артистов. Музыке учатся многие, но не факт, что в перспективе кто-то выберет ее как профессию. Сказать, что каждый учащийся станет солистом, тоже нельзя: от силы 5-10% музыкантов выбирают этот путь, остальные ребята идут в оркестры. А это – особая наука со своими нюансами, быстро ее не освоишь. Чем раньше ребенок в это окунется, тем ему будет проще потом.

– Сложно ли работать с юными музыкантами?

– Ребятам не хватает навыка быстро ориентироваться в музыкальном материале – это приходит с возрастом. Но они очень хваткие. Может, дети не имеют опыта, но они очень хорошо слышат музыку, пытаются воспринимать, и динамика у них очень высокая: это чувствуется по нашим репетициям. С каждым разом ребята играют все лучше, притом кардинально лучше. Каждая репетиция – это серьезный шаг. Оркестранты молодцы, что-то учат дома. Видно, что им это интересно.

– Участники коллектива волнуются перед концертом?

– Конечно, обязательно! Я стараюсь помочь им справиться с волнением. У ребят есть страх перед неизвестным делом: они оказываются в ситуации, в которой никогда не были. В оркестре, на сцене все зависят друг от друга, задач очень много, и есть непонимание, за что браться в первую очередь. Потихонечку общаемся, выясняем что-то, повторяем. Иногда прямо объясняю: смотри, вот здесь важен ты, а здесь ты должен дождаться своего коллегу, который сыграет первым. Это педагогическая работа.

– Как попасть в Детский камерный оркестр?

– На эту сессию, я думаю, состав окончательно определен. Мы отсылаем заранее детям ноты, они учат материал с педагогами, разбирают его. Если речь идет о перспективе, то у нас есть организаторы, с которыми можно связываться и начинать вести переговоры.

– Чем для вас интересны выступления именно перед юным слушателем?

– Во-первых, искренностью, отсутствием надуманности. Дети всегда реагируют очень естественно и правильно. Во-вторых, такие концерты – это большая ответственность: ты понимаешь, что надо отдаваться делу полностью. А вообще для детей играть всегда приятно, ребенок – очень живой, отзывчивый слушатель.

– Планируются ли в рамках концерта какие-то интерактивные моменты?

– Сейчас многое еще в процессе, мы пока работаем над программой. Для нас важно познакомить юного слушателя с новой программой и дать начинающим исполнителям возможность почувствовать себя оркестрантами. И, возможно, заинтересовать в развитии, обучении ребят, которые только вступают в мир музыки. Надеемся, что благодаря таким концертам к «Детской филармонии» присоединится еще больше юных жителей Пскова и области.

– Не могу не спросить: какие мелодии из детского кино вы любите?

– «Колыбельную медведицы», «Песенку мамонтенка». Когда слышу эти мелодии, я как будто оказываюсь в своем детстве.

Напомним, участниками регионального проекта «Детская филармония», который стартовал в Год педагога и наставника на базе Псковской областной филармонии, являются Детский оркестр русских народных инструментов под управлением дирижера Юлии Баранчиковой, Детский камерный оркестр, которым руководит главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников, а также студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Начало концерта «Путешествие в детство»: 29 ноября, 17:00

По материалам Театрально-концертной дирекции Псковской области