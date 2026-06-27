В «Михайловском» набирает обороты доброхотский сезон-2025

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в разгаре доброхотский сезон. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на этой неделе завершил свою работу отряд из московского лицея «Вторая школа».

Доброхоты из московского лицея «Вторая школа» за работой. Здесь и далее фото из социальной сети «ВКонтакте»

«Ребята провели здесь всего неделю, но какую! Они собирали чабрец для мастер-классов, пололи цветники, сгребали скошенную траву, мыли горшочки из-под рассады, чистили пруд в Петровском… Одним словом, трудились добросовестно и от всей души!» — рассказала один из кураторов движения пушкинских доброхотов, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина.

В эти же дни к работе приступил другой отряд столичных школьников — из «Школы 2007 ФМШ». Помимо того, что школьники трудятся в заповедной оранжерее — очищают усадебные водостоки, пропалывают сорняки и убирают мусор, — они ходят на экскурсии, занимаются художественным творчеством и даже уже успели устроить конкурс чтецов, при подготовке к которому выучили наизусть стихотворения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Сергея Есенина.

Доброхоты из московской «Школы 2007 ФМШ»

В «Михайловском» добавили, что летний волонтёрский сезон этого года открыли молодые люди из Санкт-Петербурга — воспитанники академических классов школы № 232. В течение десяти дней они не только помогали работникам заповедника выполнять сезонные хозяйственные работы, но и побывали во всех мемориальных усадьбах, в «Пушкинской деревне» и на мельнице Бугрово, на Савкиной горке. В программу своего пребывания в Пушкинском заповеднике школьники и их наставники включили отрядный праздник «День ангела», квест и КВН, вечера с псковскими песнями у костра, а ещё «…изучали словесность, историю, географию, биологию как академики, и купались как счастливые дети».

Доброхоты из северной столицы на экскурсии в Святогорском монастыре

Ещё один доброхотский отряд — из псковского клуба «Историческая среда» социально-культурного центра «Троицкий» при кафедральном соборе — уже по традиции помогал музейщикам в дни Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Напомним, что традиции массового волонтёрского движения в Пушкинском заповеднике уже более полувека, а первые «трудники» приезжали сюда ещё в тридцатые годы ХХ века. С лёгкой руки легендарного директора музея Семёна Гейченко волонтёров в «Михайловском» называют старинным русским словом «доброхоты».