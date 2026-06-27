Мы достойным образом представили главную реликвию Пскова – Светлана Мельникова

Псковский музей-заповедник выставил меч князя Довмонта в Приказной палате и выбрал хрустальную копию оружия главным призом пятого юбилейного фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Об этом сообщила директор музея Светлана Мельникова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей в Псковском кремле.

«Русская культура сильна своими традициями. Все знают, что Великий князь Довмонт давно покровительствует Пскову. Но понять этот непростой период русской истории — период формирования российской государственности — очень важно. Мы очень рады, что накануне праздника в Приказной палате мы достойным образом представили главную реликвию Пскова», — рассказала Светлана Мельникова.

Lиректор музея подчеркнула, что князь Довмонт стал главным героем фестиваля, а хрустальный меч князя — главным праздничным призом мероприятия.

«Несмотря на дождь и пасмурную погоду, гости пришли, голуби прилетели, организаторы натянули палатки. Мы чувствуем запах дымка, мы чувствуем атмосферу средневекового лагеря. Это самое главное», — отметила Светлана Мельникова.

Она добавила, что день только начинается, и люди ещё подойдут на фестиваль.