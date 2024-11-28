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Режиссер Гульназ Балпеисова: Я боролась за свою мечту и свою профессию

Зачастую родители не принимают точку зрения и интересы своих детей и пытаются перекроить своего ребенка в угоду своему видению. Об этом рассказала режиссер спектакля «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисова в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В большей степени мы рассматриваем историю Александра Сергеевича (Пушкина) через призму каждого из нас. Когда приходит подростковая любовь, у тебя нет другого Бога, кроме своей любви. Твои родители тебе вообще не нужны. И общество тебе вообще не нужно. Тебе нужна только эта женщина. И потом, когда ты в ней разочаровываешься, когда она тебе отказала и она больше тебя не любит, ты думаешь: вот я сейчас как сделаю тебе "Каменного гостя". И вот в воображении ты умираешь в этот момент. Какая-то часть тебя умирает. Ты становишься другим в этот момент», – сказала Гульназ Балпеисова.

В сложных ситуациях режиссер обращалась к семье. Она поделилась тем, как ей приходилось отстаивать свое предназначение и интересы.

«Я прихожу к отцу, и отец не принимает мои веяния. А я хочу этим заниматься. Я не знаю, какое количество художников не стали художниками благодаря тому, что им сказали: ты будешь юристом. Я, например, боролась за свою мечту, за свою профессию. Я понимаю, что я должна была быть юристом. Я из семьи юристов. Мне почему-то, когда у меня был четвертый вуз, говорили: пожалуйста, хотя бы дистанционно закончи, у тебя будет хлеб с маслом. Вот эта фраза: "хлеб с маслом" - я устала от нее», - подытожила режиссер.