Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 28.11.2024 10:510 Алексей Репников: Концерты для детей – это всегда приятно и ответственно 29.11.2024 18:170 Режиссер Гульназ Балпеисова: Я боролась за свою мечту и свою профессию 29.11.2024 12:280 Денис Кугай: Молодежи проще понимать Пушкина благодаря хип-хопу 29.11.2024 11:190 Хотела поставить еще в школе – режиссер Гульназ Балпеисова о «Маленьких трагедиях» 29.11.2024 09:530 «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене. ВИДЕО 28.11.2024 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене
Сцена / Из первых уст

Режиссер Гульназ Балпеисова: Я боролась за свою мечту и свою профессию

29.11.2024 18:17|ПсковКомментариев: 0

Зачастую родители не принимают точку зрения и интересы своих детей и пытаются перекроить своего ребенка в угоду своему видению. Об этом рассказала режиссер спектакля «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисова в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В большей степени мы рассматриваем историю Александра Сергеевича (Пушкина) через призму каждого из нас. Когда приходит подростковая любовь, у тебя нет другого Бога, кроме своей любви. Твои родители тебе вообще не нужны. И общество тебе вообще не нужно. Тебе нужна только эта женщина. И потом, когда ты в ней разочаровываешься, когда она тебе отказала и она больше тебя не любит, ты думаешь: вот я сейчас как сделаю тебе "Каменного гостя". И вот в воображении ты умираешь в этот момент. Какая-то часть тебя умирает. Ты становишься другим в этот момент», – сказала Гульназ Балпеисова.

В сложных ситуациях режиссер обращалась к семье. Она поделилась тем, как ей приходилось отстаивать свое предназначение и интересы.

«Я прихожу к отцу, и отец не принимает мои веяния. А я хочу этим заниматься. Я не знаю, какое количество художников не стали художниками благодаря тому, что им сказали: ты будешь юристом. Я, например, боролась за свою мечту, за свою профессию. Я понимаю, что я должна была быть юристом. Я из семьи юристов. Мне почему-то, когда у меня был четвертый вуз, говорили: пожалуйста, хотя бы дистанционно закончи, у тебя будет хлеб с маслом. Вот эта фраза: "хлеб с маслом" - я устала от нее», - подытожила режиссер.

Теги: #Беседка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
29.11.2024, 18:170 Режиссер Гульназ Балпеисова: Я боролась за свою мечту и свою профессию 29.11.2024, 17:480 Три фестиваля ТКД Псковской области отмечены на премии Russian Event Awards 29.11.2024, 12:280 Денис Кугай: Молодежи проще понимать Пушкина благодаря хип-хопу 29.11.2024, 11:190 Хотела поставить еще в школе – режиссер Гульназ Балпеисова о «Маленьких трагедиях»
29.11.2024, 09:530 «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене. ВИДЕО 28.11.2024, 19:030 Курский театр кукол представит два спектакля в Пскове 28.11.2024, 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене 28.11.2024, 10:510 Алексей Репников: Концерты для детей – это всегда приятно и ответственно
27.11.2024, 19:400 Концерт органной музыки «Два мастера. Бах и Букстехуде» дадут в Пскове 27.11.2024, 19:170 Два спектакля на «Кулов-фесте» в Пскове покажут с синхронным переводом 26.11.2024, 17:490 Всемирно известная пианистка выступит в псковской филармонии 25.11.2024, 18:400 Спектакль «Нос» покажет петербургский ТЮЗ на «Кулов-фесте»
25.11.2024, 16:030 Ростовский симфонический оркестр даст концерт в Пскове 25.11.2024, 14:140 Дед Мороз и Снегурочка выступят в Пскове на ледовом шоу  22.11.2024, 18:460 Театр «Тень» провел загадочный мастер-класс в Великих Луках 22.11.2024, 18:040 «Квартирник»: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области о дресс-коде, гастрольном графике и растущей популярности джаза. ВИДЕО
22.11.2024, 17:060 О растущей популярности джаза в Псковской области рассказали музыканты 22.11.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с эстрадно-джазовым оркестром Псковской области 22.11.2024, 11:170 Студенты РГИСИ представили спектакль «Маленькие трагедии» в Великих Луках 21.11.2024, 17:200 «Органные легенды Европы» прозвучат в Пскове 24 ноября
21.11.2024, 15:360 Драму-вестерн «Лютый» покажет в Пскове театр из Казахстана 21.11.2024, 10:130 Спектакль «Евгений Онегин» показали в Великих Луках студенты университета кинематографии 20.11.2024, 17:340 «Дивертисмент» выступит в Псковской областной филармонии 20.11.2024, 15:500 Свежий взгляд на классику: в Великих Луках проходит фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша»
20.11.2024, 15:450 Ледовый спектакль «По щучьему велению» покажут в Пскове  20.11.2024, 13:510 Худрук оркестра «Терема» о программе «Обряд. Традиция. Ритуал» в Пскове 19.11.2024, 18:351 Более 10 режиссёров выйдут на сцену фестиваля «Алексаша» в Великих Луках 19.11.2024, 14:440 Спектакль-лауреат «Золотой маски» покажет в Пскове Казанский ТЮЗ Кариева
19.11.2024, 13:300 Мастер-класс по актерской технике провели на фестивале «Алексаша» в Великих Луках 19.11.2024, 10:050 Фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша» стартует в Великих Луках 18.11.2024, 19:400 Концерт «Неоконченная симфония» памяти Аркадия Галковского пройдет в Пскове 19 декабря 18.11.2024, 16:303 Труппы из Казахстана, Татарстана и Петербурга примут участие в «Кулов-фесте» в Пскове
18.11.2024, 13:550 Трагедия «Васса Железнова» откроет фестиваль театральных школ в Великих Луках 16.11.2024, 22:000 Илья Иофф пригласил псковичей на концерт камерного оркестра «Дивертисмент» 16.11.2024, 16:200 Стал известен победитель первого отборочного концерта фестиваля «Добрый рок» 16.11.2024, 14:000 Концерт группы «Любэ» состоится в Пскове 16 ноября
15.11.2024, 17:330 Концерт «Старые новые песни» снова пройдет в Псковской областной филармонии 15.11.2024, 15:460 Шаманские камлания и вепсские обряды: оркестр «Терема» представит в Пскове свежий взгляд на народную музыку 15.11.2024, 10:470 Трио петербургских музыкантов выступит с концертом в Пскове 17 ноября 14.11.2024, 10:121 Фестиваль патриотической песни «Десантное братство» пройдет 8 декабря в Доме офицеров
12.11.2024, 18:320 Петербургский камерный оркестр даст концерт в Пскове 24 ноября 11.11.2024, 16:430 Опубликована программа великолукского театрального фестиваля «Алексаша» 10.11.2024, 19:560 В Пскове прошёл концерт Губернаторского симфонического оркестра «Эпоха в музыке.Чайковский» 08.11.2024, 17:440 Молодая псковская певица даст концерт в БКЗ филармонии ко Дню матери
08.11.2024, 16:120 Псковский театр драмы покажет спектакль «Амфитрион» на фестивале в Казани 08.11.2024, 15:560 Алексей Репников пригласил псковичей на концерт музыки Петра Чайковского. ВИДЕО 08.11.2024, 10:030 Репетиция Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.11.2024, 18:380 Александр Боярков: Псковскую филармонию ожидает насыщенный сезон
07.11.2024, 17:480 Джазовые концерты с песнями из советских фильмов дадут в Пскове зимой 07.11.2024, 17:220 Евгений Баранчиков: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области готов удивлять 07.11.2024, 15:580 «Аленький цветочек» показали в псковском театре кукол в рамках нацпроекта 06.11.2024, 18:260 Гатчинский органист выступит с концертом в Пскове 10 ноября
06.11.2024, 15:130 Театральный фестиваль «Кулов-фест» пройдет Пскове 11-16 декабря 05.11.2024, 15:570 Концерт «Путешествие в детство» дадут в псковской филармонии 03.11.2024, 19:041 Спектакли «Пигмалион» в Псковском театре, назначенные на 3 и 4 ноября, переносятся из-за болезни артистов 02.11.2024, 15:280 Донецкий молодежный театр покажет в Пскове два спектакля
02.11.2024, 14:140 Премьера спектакля «Маленькие трагедии» в Пскове стала доступна по «Пушкинской карте» 02.11.2024, 13:400 Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области даст первый концерт 8 декабря 02.11.2024, 10:150 «Амфитрион» заменят на «Пиковую даму» в псковском театре 01.11.2024, 18:500 Концерт в честь Дня народного единства можно будет посмотреть онлайн 
01.11.2024, 17:280 Фестиваль хореографического искусства в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 31.10.2024, 21:391 Эстрадно-джазовый оркестр появился в Псковской области 29.10.2024, 09:071 Сон в осенний вечер 28.10.2024, 17:120 Завершились обменные гастроли псковского и удмуртского театров 
26.10.2024, 10:200 Концерт «Наследие Елены Образцовой» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 25.10.2024, 18:090 Камерный женский хор «Апрель» из Гатчины выступит в Пскове 26 октября 25.10.2024, 18:040 «Подстрочник»: О гастролях русского драмтеатра Удмуртии в Пскове. ВИДЕО 25.10.2024, 17:430 «Задача на вырост»: режиссер из Удмуртии рассказал об обучении артистов
25.10.2024, 14:361 Пушкинский текст в спектакле «Дама Пик» звучит от начала и до конца — режиссер 25.10.2024, 13:581 Актриса русского театра Удмуртии: Псковская публика более консервативна 25.10.2024, 13:390 Фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша» пройдет в Великих Луках 25.10.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о гастролях русского драмтеатра Удмуртии в Пскове
24.10.2024, 20:140 Репетиция концерта-посвящения Елене Образцовой прошла в Пскове 24.10.2024, 15:100 «Беседка»: Как студент стал руководителем ансамбля «Псков». ВИДЕО 24.10.2024, 14:030 Второй дирижер псковской филармонии: Русская народная музыка начиналась с экспериментов 24.10.2024, 13:570 Спектакли по произведениям «Над пропастью во ржи» и «Нос» представят в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru